У Франції схвалено реформу конституції, що дозволяє уряду вводити надзвичайний стан

За чинною конституцією, для оголошення надзвичайного стану потрібен спеціальний декрет президента, передає Бі-бі-сі. Крім того, один з пунктів реформи передбачає можливість позбавлення французького громадянства причетних до терористичної діяльності.

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За прийняття поправок проголосували 317 депутатів, проти - 199, ще 51 депутат утримався.

До набрання чинності законопроекту належить пройти ще кілька важких етапів обговорення в парламенті.

Спочатку його має затвердити сенат, а потім схвалити більшість у дві третини голосів на спільному засіданні палат парламенту. Процес узгодження може зайняти кілька тижнів або місяців.

Тим не менш, як зазначають кореспонденти, підсумки сьогоднішнього голосування у Національний зборах є значною перемогою французького уряду.

Раніше в середу французькі депутати незначною більшістю голосів підтримали пропозицію, що передбачає можливість позбавлення громадянства осіб, причетних до терористичної діяльності.

Конституційна реформа, яка викликала чимало заперечень, була запропонована після нападів джихадистів 13 листопада 2015 року в Парижі, в результаті яких загинули 130 осіб.

На знак незгоди з реформою в кінці січня в відставку пішла міністр юстиції Крістіан Тобіра.

Критики вважають, що за новим законом під удар автоматично потрапляють мусульмани з подвійним громадянством, які народилися у Франції, оскільки держави не мають права позбавляти громадянства тих, хто є громадянином лише однієї країни.

Проти нового закону виступають і ультраправі, які вважають його занадто м'яким.

Наприкінці січня у Парижі пройшла великадемонстрація проти планів уряду продовжити дію надзвичайного стану в країні, а також позбавляти французького громадянства, осіб з подвійним громадянством, засуджених за тероризм.

У демонстрації взяли участь тисячі людей, серед них правозахисники, політики лівого спрямування та представники профспілок. Вони вимагали негайної відміни дії надзвичайного стану, який було введено після листопадових терактів.