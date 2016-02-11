Вірус Зіка передається від матері до дитини - медик
Директор центрів з контролю і профілактики захворювань США Том Фріден заявив в американському конгресі, що у нього на руках - найсильніші свідоцтва зв'язку вірусу Зіку з дефектами мозку у немовлят.
За словами Фрідена, дослідження, проведені над двома немовлятами з аномально маленьким головним мозком, померлими незабаром після народження, показали, що вірус передався їм від матерів.
При цьому вчений підкреслив, що зв'язок між вірусом і порушеннями діяльності мозку немовлят поки ще повністю не доведено, передає Російська служба ВВС.
У даний момент медики в ряді лабораторій світу борються над створенням успішної вакцини проти Зіки.
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Епідемія цього вірусного захворювання спалахнула в Бразилії на початку цього року. На даний момент вірус, який передається людині москітами, вразив не менше 4 тисяч латиноамериканців.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про небезпеку поширення вірусу Зіку в Європі.
За даними на кінець січня, випадки інфікування зареєстровані більш ніж в 25 країнах Північноамериканського, Південноамериканської та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів.