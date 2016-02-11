Маккейн вимагає від Пентагону пояснити причини використання російських ракетних двигунів
01:18, 11 лютого 2016Світ
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Голова сенатського комітету зі збройних сил Джон Маккейн вимагає від Пентагону надати докази необхідності використання ракетних двигунів РД-180, вироблених в Росії, передає Reuters.
Джон Маккейн / УНІАН
Зокрема, Маккейн зажадав від міністра ВПС Дебори Джеймс і голови відділу закупівель Пентагону Френка Кендалла пояснити причини, за якими вони ведуть справи з НВО «Енергомаш», що займається виробництвом двигунів і пов'язаним з особами, що фігурують у списку санкцій, передає Gazeta.ru.
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Маккейн зазначив, що чекає відповідей на свої запитання до 22 лютого.
Раніше повідомлялося, що Маккейн розкритикував запропонований Обамою оборонний бюджет США.
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