Пєсков прокоментував інформацію про позов Навального до Путіна

Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Ні", - відповів він на питання, чи знає глава держави про поданий проти нього позов.

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Як повідомляв УНІАН, Навальний подав до Тверського суду адміністративну позовну заяву до Путіна.

Суть позову в тому, що зять Путіна Кирило Шамалов при його допомозі отримав 1,75 мільярда доларів держфінансування за пільговою ставкою на проекти компанії "Сибур" (акціонером якої він є), але президент не повідомив про конфлікт інтересів при видачі коштів, як того вимагає закон