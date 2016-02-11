У мексиканській в'язниці стався бунт: загинуло щонайменше 50 людей - Reuters
17:14, 11 лютого 2016Світ
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Десятки людей загинули внаслідок бунту у в'язниці Topo Chico в штаті Нуево-Леон на північному сході Мексики.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що бунт розпочався рано вранці в четвер, 11 лютого. За даними мексиканської телеканалу Milenio TV, загинуло щонайменше 50 осіб. Ще кілька ув'язнених могли втекти.
Інших подробиць події не наводиться. Коментарів з боку правоохоронних органів в Нуево-Леон поки немає.
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Reuters зазначає, що інцидент у в'язниці Topo Chico стався за кілька днів до запланованого візиту папи римського Франциска в сусідню в'язницю, розташовану на півночі країни.
Тюремний бунт на північному сході Мексики
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