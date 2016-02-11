У мексиканській в'язниці стався бунт: загинуло щонайменше 50 людей - Reuters

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що бунт розпочався рано вранці в четвер, 11 лютого. За даними мексиканської телеканалу Milenio TV, загинуло щонайменше 50 осіб. Ще кілька ув'язнених могли втекти.

Інших подробиць події не наводиться. Коментарів з боку правоохоронних органів в Нуево-Леон поки немає.

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Reuters зазначає, що інцидент у в'язниці Topo Chico стався за кілька днів до запланованого візиту папи римського Франциска в сусідню в'язницю, розташовану на півночі країни.