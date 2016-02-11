Уряд Німеччини подовжить дію прикордонного контролю

Дія посиленого режиму, яка закінчується у середині лютого, повинна бути подовжена ще на 3 місяці - до 13 травня, завили в міністерстві внутрішніх справ Німеччини, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Томаса де Мезьєра, Німеччина вже повідомила про подовження контролю Єврокомісію такраїни Шенгенської угоди. "Посилений контроль - це необхідний елемент управління для забезпечення упорядкованого в’їзду в країну та громадського порядку", - йдеться у повідомленні міністерства. Акцент робитиметься на безпеку на кордоні з Австрією, з якою Берлін уже погодив свої дії.

Нагадаємо, 13 вересня 2015 року в Німеччині вперше заявили про повернення до тимчасового контролю на кордонах через небувалий наплив мігрантів.