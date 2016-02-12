Медведєв: Захід вважає Росію "другорядною країною"

Як повідомляє російське агентство Sputnik, про це він сказав перед відкриттям Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Сподіваюся, що байдужих не буде. Аж надто гострі і болючі для багатьох теми ми будемо зачіпати. Припускаю, що наша позиція може багатьом не сподобатися. Це нормально. Головне, що вона у нас є. На жаль, наші західні колеги ніяк не можуть до цього звикнути, і замість того, щоб вибудовувати відносини з Росією як з рівним партнером зі своїми, цілком обгрунтованими для великої держави геополітичними та економічними інтересами, нас намагаються представити такою «другорядною країною» або в кращому випадку – «регіональною» державою. Це досить-таки безглуздий і безуспішний термін», - сказав Медведєв.

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Він заявив, що РФ не прагне грати роль «начальника усього світу».

«Ми цим станом перехворіли у радянський період, коли від гуркоту танків на Красній площі здригався весь світ. Але Росія повинна займати гідне місце у глобальному устрої і мати рівноправні відносини з іншими державами. Це зумовлено і нашою історією, і нашими просторами, і участю у великих світових організаціях, насамперед у п'ятірці постійних членів Ради Безпеки ООН. Та й просто тому, що ми велика військова і найбільша ядерна держава», - підкреслив він.

Медведєв упевнений, що все це дає Росії «чималі права, і при цьому накладає чималі обов'язки».

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За його словами, «жодна країна, чи це Росія, чи Сполучені Штати Америки, не здатна звалити на себе увесь вантаж глобальних проблем».

«Якщо після виступів російських учасників буде обговорюватися і коментуватися саме те, що ми скажемо, а не те, що хотіли б почути від «агресивної» і «непередбачуваної» Росії, то така реакція буде розумною. Як колись зауважив Вінстон Черчіль: не треба переозброюватися для продовження військових дій, але ми повинні переозброїтися для переговорів. Якщо ми хоча б почнемо обопільний рух у цьому напрямку, я вважаю, що наше завдання в Мюнхені буде виконано», - заявив він.