Медведєв: Захід вважає Росію "другорядною країною"
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Захід вважає Росію «другорядною країною» замість того, щоб вибудовувати відносини на рівних.
Як повідомляє російське агентство Sputnik, про це він сказав перед відкриттям Мюнхенській конференції з питань безпеки.
«Сподіваюся, що байдужих не буде. Аж надто гострі і болючі для багатьох теми ми будемо зачіпати. Припускаю, що наша позиція може багатьом не сподобатися. Це нормально. Головне, що вона у нас є. На жаль, наші західні колеги ніяк не можуть до цього звикнути, і замість того, щоб вибудовувати відносини з Росією як з рівним партнером зі своїми, цілком обгрунтованими для великої держави геополітичними та економічними інтересами, нас намагаються представити такою «другорядною країною» або в кращому випадку – «регіональною» державою. Це досить-таки безглуздий і безуспішний термін», - сказав Медведєв.
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Він заявив, що РФ не прагне грати роль «начальника усього світу».
«Ми цим станом перехворіли у радянський період, коли від гуркоту танків на Красній площі здригався весь світ. Але Росія повинна займати гідне місце у глобальному устрої і мати рівноправні відносини з іншими державами. Це зумовлено і нашою історією, і нашими просторами, і участю у великих світових організаціях, насамперед у п'ятірці постійних членів Ради Безпеки ООН. Та й просто тому, що ми велика військова і найбільша ядерна держава», - підкреслив він.
Медведєв упевнений, що все це дає Росії «чималі права, і при цьому накладає чималі обов'язки».
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За його словами, «жодна країна, чи це Росія, чи Сполучені Штати Америки, не здатна звалити на себе увесь вантаж глобальних проблем».
«Якщо після виступів російських учасників буде обговорюватися і коментуватися саме те, що ми скажемо, а не те, що хотіли б почути від «агресивної» і «непередбачуваної» Росії, то така реакція буде розумною. Як колись зауважив Вінстон Черчіль: не треба переозброюватися для продовження військових дій, але ми повинні переозброїтися для переговорів. Якщо ми хоча б почнемо обопільний рух у цьому напрямку, я вважаю, що наше завдання в Мюнхені буде виконано», - заявив він.