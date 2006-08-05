Михайло Фрадков привітав Януковича

з призначенням на посаду прем`єр-міністра України

Київ. 5 серпня. УНІАН. Голова Уряду Російської Федерації Михайло ФРАДКОВ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з призначенням на посаду прем`єр-міністра України.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, у своєму вітанні М.ФРАДКОВ висловив впевненість, що “тісна співпраця Росії та України, уряду Російської Федерації та Кабінету Міністрів України буде спрямована на розвиток і зміцнення російсько-українського партнерства, реалізацію вагомих перспективних проектів у багатьох сферах багатогранного співробітництва на принципах взаємної вигоди та ринкової економіки”.

М.ФРАДКОВ побажав В.ЯНУКОВИЧУ успіхів у його діяльності в ім’я зміцнення дружби та співробітництва між Росією та Україною, піднесення добробуту двох народів.