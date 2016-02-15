Поліція Ізраїлю застрелила п'ятьох палестинців після спроб нападу

За словами представника правоохоронних органів Мікі Розенфельда, два палестинці відкрили вогонь поруч з Дамаськими воротами в старому місті Єрусалиму і були вбиті, передає Бі-бі-сі. Раніше два підлітки були застрелені на півночі Західного берега річки Йордан. За повідомленнями армії оборони Ізраїлю, палестинці спочатку кидали каміння у військовий патруль поблизу міста Дженін, а потім почали стріляти по солдатах з рушниці.

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Крім того, в неділю поліцейські застрелили ще одного молодого палестинця, який, за їх словами, напав на них з ножем.

Остання хвиля нападів палестинців на ізраїльтян почалася в жовтні. З тих пір загинули 169 палестинців, більшість з них здійснювали напади.

Також загинули 26 ізраїльтян і кілька іноземних громадян.