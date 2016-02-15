"Ніякої альтернативи діалогу немає": У Меркель посперечалися з Медведєвим через слова про нову "холодну війну"

Таку думку висловив прес-секретар канцлера ФРН Ангели Меркель Штеффен Зайберт, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Людям, які говорять про "холодну війну" або про небезпеку "холодної війни", як, приміром, російський прем'єр Медведєв, я можу лише сказати, що уряд Німеччини так не думає», - заявив Зайберт.

«Необхідно сказати, що в його (Медведєва) руках (можливість) такої ситуації уникнути», - додав представник Меркель.

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Спікер МЗС Німеччини Мартін Шефер, у свою чергу, додав, що на тлі «достатньо інтенсивного й складного конфлікту інтересів» ніякої альтернативи діалогу з Москвою немає.

Заява прем'єра Дмитра Медведєва щодо "холодної війни" прозвучала на Мюнхенській конференції. «Можна сказати й різко: ми скотилися, по суті, в часи нової «холодної війни», - сказав прем'єр.

«Мало не щодня нас оголошують найстрашнішою загрозою для НАТО в цілому, окремо для Європи, то для Америки, то для інших країн», - сказав Медведєв.

На слова Медведєва раніше відреагував глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Німецький політик висловив думку, що сьогодні світ «абсолютно точно» не перебуває в стані "холодної війни". «Я зрозумів його слова таким чином, що ми повинні спробувати уникнути повернення до "холодної війни», - додав Штайнмаєр.

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В понеділок Медведєв заявив, що нічого не говорив про початок нової "холодної війни". Він пояснив, що, виступаючи в Мюнхені, мав на увазі, що рішення НАТО підштовхують до нової "холодної війни". «Я це казав і готовий це ще раз підтвердити», - сказав Медведєв.