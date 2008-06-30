У Тегерані обрушилася семиповерхова будівля: загинули 19 людей

У північно-західному районі Тегерана у понеділок, 30 червня, обрушилася семиповерхова будівля, повідомляє Associated Press. За попередніми даними, в результаті цього загинули 19 чоловік.

За інформацією агентства, всі загиблі - робітники, які спали в будівлі на момент обвалення. В даний час рятувальникам не вдалося знайти під уламками тих, хто вижив.

Будівля вже давно перебувала в аварійному стані, проте проживаючі в ньому робітники відмовлялися залишити приміщення. Місцева влада вже затримали п`ятьох чоловік, на яких, імовірно, лежить відповідальність за загибель робітників.