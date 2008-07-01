Президент Польщі відмовився підписувати Лісабонський договір

Президент Польщі Лех Качиньський відмовився підписувати Лісабонський договір, який повинен замінити конституцію Європейського Союзу. За словами Качиньського, немає сенсу ставити свій підпис під документом після того, як його відкинули учасники недавнього референдуму в Ірландії. Лісабонський договір покликаний модернізувати роботу Євросоюзу після розширення цієї організації. Для того, аби стати чинним, він має бути схвалений всіма країнами-членами ЄС.

Радіо Свобода