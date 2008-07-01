Українські вибори-2004 Times внесла в десятку найсуперечливіших

Британське видання «The Times» визначило 10 найбільш суперечливих щодо правдивості результатів виборчих кампаній у світі за останні півстоліття, серед яких президентські вибори в Україні в 2004 року.

«Коли український прем`єр Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про свою перемогу на виборах, що пройшли в листопаді 2004 року, почали лунати обвинувачення в фальсифікації. Тоді ж з`ясувалося, що його супротивника Віктора ЮЩЕНКА отруїли діоксином, що позначилося на його зовнішності. Одягнені в помаранчеве прихильники ЮЩЕНКА організували масові акції протесту, і нове голосування виграв уже він з результатом 52%», - пише видання.

Зокрема, британське видання відзначило вибори президентом Іраку Саддама Хусейна в 2002 році, президентські вибори в Кенії в 2007, вибори в Алжирі 1991 року, вибори Слободана Мілошевича в колишній Югославії в 2000 р, референдум в Польщі, президентські вибори в Єгипті в 2005 році, президентські вибори в Бірмі в 1990, президентські вибори в Нігерії в 2007 році.