Японія готова надати ГУАМ 200 млн. доларів
05:50, 02 липня 2008Світ
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США також допомагатимуть
Японія готова надати 200 млн. доларів для реалізації проектів ГУАМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам в рамках його участі в пленарному засіданні самміту ГУАМ.
Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, йдеться про транзитні, транспортні проекти, а також проекти, пов’язані з туристичною інфраструктурою.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що США також будуть допомагати ГУАМ у питаннях, пов’язаних із роботою прикордонних і правоохоронних органів.
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