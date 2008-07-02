Японія готова надати ГУАМ 200 млн. доларів

05:50, 02 липня 2008
Світ
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США також допомагатимуть

Японія готова надати 200 млн. доларів для реалізації проектів ГУАМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам в рамках його участі в пленарному засіданні самміту ГУАМ.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, йдеться про транзитні, транспортні проекти, а також проекти, пов’язані з туристичною інфраструктурою.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що США також будуть допомагати ГУАМ у питаннях, пов’язаних із роботою прикордонних і правоохоронних органів.

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