Японія готова надати ГУАМ 200 млн. доларів

Японія готова надати 200 млн. доларів для реалізації проектів ГУАМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам в рамках його участі в пленарному засіданні самміту ГУАМ.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, йдеться про транзитні, транспортні проекти, а також проекти, пов’язані з туристичною інфраструктурою.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що США також будуть допомагати ГУАМ у питаннях, пов’язаних із роботою прикордонних і правоохоронних органів.