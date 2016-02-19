ЗМІ: Американець, який просидів 43 роки в одиночній камері, все ж вийде на свободу
21:43, 19 лютого 2016Світ
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Альберт Вудфокс, який відбув 43 роки ув'язнення в одиночній камері, сьогодні буде випущений на свободу з в'язниці штату Луїзіана.
REUTERS
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на The Guardian.
Вудфокс знаходиться в ув'язненні в одиночній камері з 1972 року після вбивства охоронця в'язниці.
За правилами в'язниці ув'язнений щодня проводив 23 години в своїй камері, протягом години, що залишалася, йому дозволялося вийти на прогулянку у внутрішній тюремний двір.
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У минулому році апеляційний суд відмовляв у негайному звільненні Вудфокса.
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Вудфокс вважався одним з організаторів ліворадикального руху афроамериканців «Чорні пантери».
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