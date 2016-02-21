У США на аукціоні продали пасмо волосся Джона Леннона за $35 тисяч

Пасмо волосся знаменитого музиканта, екс-учасника британської групи The Beatles Джона Леннона продано на аукціоні в американському місті Даллас (штат Техас) за 35 тисяч доларів, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву організатора торгів - аукціонного дому Heritage Auctions.

"Спочатку він мав намір виручити за раритет лише близько 10 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пасмо каштанового волосся довжиною близько 10 сантиметрів було зрізано в 1967 році німецьким перукарем Клаусом Баруком в Гамбурзі, де Леннон знімався в одній з головних ролей в антивоєнному художньому фільмі "Як я виграв війну" (How I Won the War). Барук, який підстригав музиканта перед початком зйомок, залишив пасмо на пам'ять і зберігав його в себе протягом майже 50 років.

Як заявили представники аукціону, достовірно відомо, що це найдовше з збережених зістрижених пасм екс-бітла, які будь-коли виставлялися на торги. Придбав лот колекціонер з Великобританії.

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"На продаж в Далласі також було виставлено й інші раритети, пов'язані з "ліверпульською четвіркою", в тому числі рідкісні платівки та фотографії. Один з найцінніших знімків, який зображав всіх учасників групи та ними підписаний, проданий за 42,5 тисячі доларів", - зазначає видання.

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Предмети, пов'язані з Ленноном, завжди стають бажаними об'єктами для колекціонерів. Приміром, у червні 2014 року колекцію рідкісних малюнків музиканта продали на аукціоні в Нью-Йорку за 2,9 мільйона доларів. А в листопаді минулого року за акустичну гітару музиканта, яка довгі роки вважалася зниклою, доки не була виявлена в одному з каліфорнійських комісійних магазинів, вдалося отримати 2,4 мільйона доларів.