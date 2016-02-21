У Мічигані невідомий їздить містом та стріляє по людях: вбито шестеро осіб

Невідомий чоловік відкрив стрілянину в місті Каламазу штату Мічиган, США, і вбив шість осіб, повідомляє в неділю, 21 лютого Дождь з посиланням на BBC.

Чотири людини були вбиті в ресторані, де невідомий відкрив вогонь. Потім він перемістився в автосалон, де загинули ще двоє. За повідомленнями CNN, три людини отримали поранення, двоє з них перебувають у критичному стані.

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За даними поліції, білошкірий чоловік їздить містом на синьому Chevrolet HHR і стріляє по людях. Розшукуваному близько 50 років

«Це не пов'язані вбивства», — заявив шериф міста Пол Матьяс.

Чоловік відкрив стрілянину в трьох місцях: спочатку в одному зі спальних кварталів, де серйозно поранив жінку, потім у автосалоні Ford, де убив двох і поранив одну людину, а потім чоловік перемістився до ресторану Cracker Barrel.