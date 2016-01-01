У Новому Орлеані невідомий відкрив стрілянину на новорічній вечірці: п'ятеро поранених – NBC News
10:08, 01 січня 2016Світ
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Один потерпілий перебуває у критичному стані в лікарні.
У Новому Орлеані невідомий відкрив стрілянину на новорічній вечірці / УНІАН
На новорічній вечірці у Новому Орлеані невідомий відкрив вогонь і поранив п'ятьох людей. Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє NBC News.
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За словами представника місцевої поліції Френка Робертсона, вік постраждалих варіювався від 15 до 22 років, їх доставили до лікарні. Один з підлітків у критичному стані.
Невідомий стріляв з темного чотирьохдверного автомобіля, який під'їхав до вечірки близько 21.00 за місцевим часом.
Вранці поліція продовжує розслідування.
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