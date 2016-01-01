У Новому Орлеані невідомий відкрив стрілянину на новорічній вечірці: п'ятеро поранених – NBC News

На новорічній вечірці у Новому Орлеані невідомий відкрив вогонь і поранив п'ятьох людей. Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє NBC News.

Читайте такожCharlie Hebdo вийде мільйонним тиражем у річницю нападу на редакцію

За словами представника місцевої поліції Френка Робертсона, вік постраждалих варіювався від 15 до 22 років, їх доставили до лікарні. Один з підлітків у критичному стані.

Невідомий стріляв з темного чотирьохдверного автомобіля, який під'їхав до вечірки близько 21.00 за місцевим часом.

Вранці поліція продовжує розслідування.