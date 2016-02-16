Асад: перемир'я не означає відмову від зброї - BBC

За словами Асада, головна мета перемир'я - не дати терористичним організаціям підсилити свої позиції, передає BBC Україна.

"Пересування зброї, обладнання чи терористів, укріплення позицій, не дозволено", - пояснив президент.

В інтерв'ю сирійському телебаченню Башар Асад зауважив, що досягти повної відмови від використання зброї за тиждень майже не можливо.

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На його думку, кризу можна вирішити завдяки домовленостям про мир, досягнутим на місцевому рівні.

Про перемир'я у Сирії домовились на Мюнхенській конференції з безпеки минулого тижня. Протягом семи днів в країні мають припинити вогонь.

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