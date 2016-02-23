Італія розмістить на Сицилії безпілотники сил антиіділовської коаліції
05:55, 23 лютого 2016Світ
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Італія дозволила антитерористичній коаліції на чолі з США розміщувати ударні безпілотники на своїй авіабазі Сігонелла на Сицилії.
Італія має намір санкціонувати кожен виліт / Flickr, Ed Yourdon
БПЛА будуть застосовуватися в зоні операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Лівії, повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.
Рим наполягає, щоб безпілотники використовувалися тільки в оборонних цілях і не застосовувалися під час наступальних операцій. Італія має намір санкціонувати кожен виліт.
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Дозвіл буде даватися тільки в разі використання дронів для захисту персоналу на місцях.
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