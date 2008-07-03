Медведєв допоміг Абрамовичу втекти з Чукотки

Президент Росії Дмитро Медведєв достроково припинив повноваження Романа Абрамовича на посту губернатора Чукотки. Про це повідомляє прес-служба Кремля. «У зв`язку із заявою губернатора Чукотського автономного округу Романа Абрамовича про дострокове припинення повноважень... ухвалюю прийняти відставку губернатора Чукотського автономного округу Абрамовича за власним бажанням», - цитує прес-служба текст указу президента РФ.

Тимчасово виконуючим обов`язки губернатора Чукотки призначений Роман Копін.

24 грудня 2000 року Роман Абрамович переміг на виборах губернатора Чукотського автономного округу, набравши більше 90% голосів виборців. У жовтні 2005 року президент Росії вніс на розгляд думи Чукотського АО кандидатуру Романа Абрамовича для наділення його повноваженнями губернатора Чукотки на новий термін. 21 жовтня дума затвердила Абрамовича на пост губернатора. Рішення було ухвалене одностайно - 11 депутатами з 11 присутніх. У грудні 2006 року Роман Абрамович звернувся до президента Росії з проханням про припинення його повноважень на посту губернатора. Абрамович тоді заявив, що продовжить здійснювати ряд економічних проектів, направлених, перш за все, на подальше зростання рівня життя на Чукотці.

Газета.ру