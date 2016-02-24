Єгипет визнав катастрофу А321 над Сінаєм терактом

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що російський літак A321 розбився на Синаї в результаті дій терористів, які хотіли нашкодити індустрії туризму Єгипту і підірвати відносини з Москвою, повідомляє Reuters.

«Протистояння тероризму ще не закінчилося, для цього нам необхідно об'єднатися. Той, хто збив російський літак, що він мав на меті? Він хотів вдарити по туризму, а також по відносинам з Росією», - сказав він.

Даний коментар став першим офіційним визнанням Єгиптом того, що A321 розбився в результаті теракту.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.