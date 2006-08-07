Генпрокуратура спростовує інформацію Тимошенко

Генеральна прокуратура України спростовує інформацію про наявність у своєму провадженні кримінальної справи щодо колишнього керівника СБУ Олександра ТУРЧИНОВА та його заступника Андрія КОЖЕМЯКІНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За словами її співробітників, «нічого подібного у нас немає».

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО 5 серпня заявила, що проти членів фракції БЮТ О.ТУРЧИНОВА та А.КОЖЕМЯКІНА порушено кримінальні справи.

За її словами, "не пройшла ще доба з моменту приходу нової влади, але зрозуміли вони твердо, що поки ми живі і працездатні, поки наша команда здатна протистояти – вони не зможуть ніколи по-справжньому опанувати Україну".

"Тому виділили перших двох людей – Олександр ТУРЧИНОВ і Андрій КОЖЕМЯКІН, до речі КОЖЕМЯКІН – це молодий і талановитий генерал СБУ, якого звільняли разом з ТУРЧИНОВИМ (з СБУ) тому що порядність була несумісна з деякими планами людей при владі", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Саме проти них сьогодні перший удар. Саме проти них порушені кримінальні справи і саме по ним зараз збираються подати подання до Верховної Ради щодо позбавлення їх недоторканості", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, О.ТУРЧИНОВ був головою СБУ з лютого по вересень 2005 р. А.КОЖЕМЯКІН був начальником підрозділу боротьби з міжнародним тероризмом ГУ СБУ. Зараз вони обидва є депутатами Верховної Ради за списком БЮТ.