Керрі: Для "плану Б" в Сирії знадобиться від 15 до 30 тисяч солдатів

Як передає ABC, він зазначив, що виконання цього плану надто проблематично, оскільки, крім авіації, в цій зоні повинні будуть знаходитися і наземні війська.

Однак, за словами Керрі, Вашингтон розглядає інші сценарії, якщо угоди про перемир'я не будуть дотримуватися, пише Росбалт.

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Як повідомляв УНІАН, у 22 лютого ввечері Росія та США виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що режим припинення вогню в Сирії набуде чинності 27 лютого в 00:00 за часом Дамаска.

Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів під прикриттям боротьби з тероризмом.

Президент США Барак Обама висловив обережний оптимізм щодо цього плану.