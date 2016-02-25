Керрі: Для "плану Б" в Сирії знадобиться від 15 до 30 тисяч солдатів
Держсекретар США Джон Керрі заявив, що для підтримки «безпечної зони» на півночі Сирії знадобиться від 15 до 30 тисяч солдатів.
Як передає ABC, він зазначив, що виконання цього плану надто проблематично, оскільки, крім авіації, в цій зоні повинні будуть знаходитися і наземні війська.
Однак, за словами Керрі, Вашингтон розглядає інші сценарії, якщо угоди про перемир'я не будуть дотримуватися, пише Росбалт.
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Як повідомляв УНІАН, у 22 лютого ввечері Росія та США виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що режим припинення вогню в Сирії набуде чинності 27 лютого в 00:00 за часом Дамаска.
Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів під прикриттям боротьби з тероризмом.
Президент США Барак Обама висловив обережний оптимізм щодо цього плану.