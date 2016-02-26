Італія готує проти "Ісламської держави" у Лівії масштабну військову місію
Уряд Італії планує проведення на території Лівії спеціальної військової операції проти бойовиків "Ісламської держави".
Про це повідомляє Corriere della Sera.
За інформацією видання, військова місія, що має включати патрулювання кораблями акваторії біля узбережжя Лівії, а також участь винищувачів Tornado, які базуються на авіабазі в Трапані (острів Сицилія), розпочнеться щойно відповідний запит надійде від лівійської влади.
Все буде залежати від результату формування уряду національної єдності Лівії, яке має відбутися у понеділок, цитує видання Європейська правда.
Італія завжди заявляла про готовність взяти на себе провідну роль у врегулюванні та забезпеченні безпеки в Лівії. Проте до формування уряду будь-які припущення про "військове втручання" виключалися.
При цьому, за словами міністра оборони Італії, Роберти Пінетті, італійські "спеціальні сили достатньо підготовлені, щоб почати діяти, якщо в цьому буде необхідність". За її даними, в Лівії знаходиться до 8 тис. бойовиків ІД.
Наразі Італія готова вислати до Лівії 3000 солдат, які могли б забезпечити захист режимних об'єктів, таких як електростанції, нафтопромисли, трубопроводи, а також посольства, адміністративні будівлі, лікарні.
Як повідомляв УНІАН, французькі збройні сили наносять в Лівії високоточні удари по цілях терористичного угруповання «Ісламська держава».
Як стало відомо Le Monde, повітряні нальоти координуються за допомогою секретної наземної операції. Поряд з французьким спецназом в Лівії діють також і сили зовнішньої розвідки країни.
Раніше повідомлялося, що Італія дозволила антитерористичній коаліції на чолі з США розміщувати ударні безпілотники на своїй авіабазі Сігонелла на Сицилії.