Італія готує проти "Ісламської держави" у Лівії масштабну військову місію

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією видання, військова місія, що має включати патрулювання кораблями акваторії біля узбережжя Лівії, а також участь винищувачів Tornado, які базуються на авіабазі в Трапані (острів Сицилія), розпочнеться щойно відповідний запит надійде від лівійської влади.

Все буде залежати від результату формування уряду національної єдності Лівії, яке має відбутися у понеділок, цитує видання Європейська правда.

Італія завжди заявляла про готовність взяти на себе провідну роль у врегулюванні та забезпеченні безпеки в Лівії. Проте до формування уряду будь-які припущення про "військове втручання" виключалися.

При цьому, за словами міністра оборони Італії, Роберти Пінетті, італійські "спеціальні сили достатньо підготовлені, щоб почати діяти, якщо в цьому буде необхідність". За її даними, в Лівії знаходиться до 8 тис. бойовиків ІД.

Наразі Італія готова вислати до Лівії 3000 солдат, які могли б забезпечити захист режимних об'єктів, таких як електростанції, нафтопромисли, трубопроводи, а також посольства, адміністративні будівлі, лікарні.

Як повідомляв УНІАН, французькі збройні сили наносять в Лівії високоточні удари по цілях терористичного угруповання «Ісламська держава».

Як стало відомо Le Monde, повітряні нальоти координуються за допомогою секретної наземної операції. Поряд з французьким спецназом в Лівії діють також і сили зовнішньої розвідки країни.

Раніше повідомлялося, що Італія дозволила антитерористичній коаліції на чолі з США розміщувати ударні безпілотники на своїй авіабазі Сігонелла на Сицилії.