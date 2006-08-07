Пряма телетрансляція допомогла ”Хезболлі” коригувати вогонь

Кадри, які транслювали в прямому ефірі телевізійні канали, допомогли бойовикам "Хезболли" коригувати вогонь по околицях ізраїльського селища Кфар-Гіладі, де напередодні загинули 12 військовослужбовців, стверджує один з офіцерів, що відповідають за роботу з пресою.

Під Кфар-Гіладі ізраїльська армія зазнала найбільших втрат з початку ліванської кампанії. Ракети влучили в розташування роти резервістів, які зупинилися на відпочинок у відкритому полі неподалік кордону.

"Ракета влучила в те місце, де лежали матраци, ходили люди. Тіла були спалені до такого ступеня... Хлопців розкидало так, що їх на колінах збирали, повзали, віддирали шматки тіл від стін", - розповів РІА “Новости” у понеділок офіцер, який практично негайно прибув на місце трагедії.

Перші ракети, на думку військового, вразили розташування роти випадково, проте після того, як звідти вишли в прямий ефір телеканали, бойовики одержали пристрілювальні координати. Коли ж поранених і вбитих почали вивозити, почався повторний обстріл по тому ж місцю", - розповідає очевидець подій.

РІА "Новости"