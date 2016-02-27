У роковини вбивства Нємцова поліція РФ вже провела перші затримання, в Москві помічено військові вантажівки (фото)
У Кемерові поліція затримала шістьох учасників маршу пам'яті Бориса Нємцова.
Загалом на марш зібралися близько 15 осіб, передає ТАСС.
Перед початком акції поліцейські попередили учасників про незаконність проведення акції без узгодження. Потім вони були затримані "за порушення федерального закону № 54 (про збори, мітинги, демонстрації, ходу і пікетування - Ред.)".
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Ще один учасник акції - представник регіонального відділення партії "Яблуко" Євген Артем'єв - провів одиночний пікет на головній площі обласного центру.
Крім того, зараз у Москві на Мясницькій вулиці вже вишикувалися військові вантажівки, передає "Дождь" у своєму Twitter.
"Московська поліція готується до мирної жалобної ходи", - зазначає видання.
Військові вантажівки на Мясницькій. Так московська поліція готується до мирного траурному ходи pic.twitter.com/7sreShuUp2— Телеканал Дощ (@tvrain) February 27, 2016
Раніше УНІАН повідомляв, що в Москві та інших містах Росії та світу пройдуть акції пам'яті російського політика Бориса Нємцова, убитого рік тому біля стін Кремля.