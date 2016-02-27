У Москві та інших містах Росії й світу пройдуть акції пам'яті Бориса Нємцова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, мерія російської столиці узгодила проведення в Москві Маршу пам'яті чисельністю до 50 тис. осіб.

Марш пам'яті Нємцова відбудеться з 14.00 до 16.00 мск. Збір учасників – з 13.00 до 14.00 на Страсному бульварі. Рамки металодетекторів будуть встановлені на самому початку Страсного бульвару, з боку Пушкінській площі, на обох проїжджих частинах.

Організатори повідомили УНІАН, що влада Москви повідомила про заборону проносити через рамки рідини. Також не допускатимуть людей зі свічками, ліхтарями та іншими вогненебезпечними предметами.

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Також влада Москви і поліція мають намір здійснювати попередній огляд усіх плакатів і транспарантів. Прохід з ними буде організовано з лівого боку правої проїжджої частини бульвару. "Марш пройде бульварами до Тургенєвської площі й далі проспектом Сахарова до перетину з Садовим кільцем. У ході Маршу пам'яті здійснюватиметься збір підписів під вимогою встановлення пам'ятного знака на місці вбивства Нємцова. Підписи можна буде здати в кінці маршруту. На Нємцовому мосту, куди в суботу можна буде принести квіти, рух пішоходів по тротуару поруч з народним Меморіалом буде організовано в один бік, від Василівського спуску. У протилежний бік можна буде пройти по іншому боці моста", - повідомив один з організаторів.

Крім Москви, акції пройдуть в інших містах: Санкт-Петербург, Архангельськ, Астрахань, Барнаул, Бєлфаст, Берлін, Бостон, Ванкувер, Варшава, Вашингтон, Вільнюс, Володимир, Воронеж, Єкатеринбург, Казань, Кельн, Київ, Кіров, Краснодар, Лондон, Мілан, Мурманськ, Мюнхен, Новосибірськ, Одеса, Рим і багатьох інших містах.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий у Москві в ніч на 28 лютого 2015 р. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.