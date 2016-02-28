Саудівська Аравія пригрозила РФ і Сирії "планом Б" за порушення перемир'я

Про це, як повідомляє Reuters, дипломат заявив сьогодні у ході спільної прес-конференції зі своїм данським колегою Крістіаном Йенсеном, передає Lenta.ru. Адель аль-Джубейр повідомив, що офіційний Ер-Ріяд обговорив це питання з представниками інших країн. За словами міністра, якщо стане ясно, що президент Сирії Башар Асад і його союзники несерйозно налаштовані на перемир'я, то в хід піде "план Б". Однак дипломат не уточнив, деталей цьог плану.

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"Я вірю, що дотримання перемир'я є важливим індикатором серйозності досягнення мирного врегулювання сирійської кризи, який буде включати в себе створення перехідного уряду і передачу влади від Башара до ради", - сказав Адель аль-Джубейр. Він додав: "Башару не місце в Сирії".

Раніше сьогодні сирійська опозиція звинуватила Росію в порушенні перемир'я. А Росія, у свою чергу, звинуватила Туреччину у обстрілах сирійської території.

З 27 лютогов Сирії діє угода про припинення вогню. Резолюція на підтримку перемир'я була прийнята Радою Безпеки ООН 26 лютого. Проект документа разом підготували Москва і Вашингтон. Угода передбачає, що військові дії продовжаться тільки у відношенні до "Ісламської держави" та інших терористичних організацій, визначених Радбезом.