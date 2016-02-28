Росія звинуватила Туреччину в обстрілах сирійської території у період перемир'я

Як повідомив начальник цього центру Сергій Кураленко, за роз’ясненням російська сторона звернулася до колег з аналогічного американського центру. «В ніч на 28 лютого у російський центр з примирення ворогуючих сторін у Сирії надійшла інформація про напад з території Туреччини на сірійське місто Ет-Телль ель-Аб’яд збройних підрозділів за підтримки великокаліберної артилерії», – заявив Сергый Кураленко, передає радіо "Свобода".

У США та Туреччині наразі ці повідомлення не коментували.

Читайте такожОбама: Сирія - це не змагання між мною та Путіним28 лютого спостерігачі у Сирії повідомили про кілька авіаударів, завданих на північному сході країни. Вони зазначають, що удари здійснювали сирійські чи російські військові літаки у шести містах провінції Алеппо і одному селі у провінції Хама. Але наразі незрозуміло, чи ці авіаудари влучили у регіони, де оголошений режим припинення вогню.

Разом з тим, за інформацією спостерігачів, перемир’я між урядовими військами і опозицією у Сирії загалом дотримується.

Сирійські державні медіа нічого не повідомляють про авіаудари, а Міністерство оборони Росії відмовилося від коментарів.

Перемир’я, оголошене у Сирії з 27 лютого, не включає території, захоплені бойовиками угрупованнями «Ісламська держава» та «Фронт ан-Нусра». Разом ці ісламістські угруповання контролюють близько половини території Сирії.