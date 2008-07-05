В Японії стався землетрус силою 5,1 бала

В Японії сьогодні стався землетрус силою 5,1 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє "Лента.ру", за попередніми даними, жертв і руйнувань не зафіксовано.

За інформацією видання, підземні поштовхи почалися о 16.49 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу розташовувався в морі біля узбережжя префектури Ібаракі за 150 кілометрів на північ від Токіо, де також відчувалися поштовхи.