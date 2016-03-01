ООН вдалось доправити гуманітарну допомогу в підконтрольне опозиції місто в Сирії
08:34, 01 березня 2016Світ
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Колона гуманітарної допомоги від міжнародної організації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця прибула до підконтрольного опозиції міста у Сирії після режиму перемир’я.
REUTERS
До міста Модамія, розташованого на північний захід від Дамаска, прибули 10 вантажівок з ковдрами і засобами гігієни. передає радіо "Свобода". ООН сподівається скористатися відносним спокоєм у Сирії, щоб передати вантажі для 154 тис. людей, що живуть в оточених районах, протягом наступних п'яти днів.
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Раніше генсекретар ООН Пан Ґі Мун заявив, що припинення бойових дій у Сирії більшою мірою виконується. Водночас міністр оборони США Аштон Картер заявив, що воно не стосується дій міжнародної коаліції проти бойовиків угруповання "Ісламська держава".
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