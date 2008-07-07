Євросоюзу треба зміцнювати оборону і морські кордони

Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер закликав зміцнювати обороноздатність Євросоюзу і розширити з цією метою парк вертольотів, транспортних літаків і розвідувальних супутників. З такою заявою він виступив на конференції із зміцнення зв`язків між Євросоюзом і НАТО. На думку Б.Кушнера, в наступному десятилітті Європейський союз повинен бути достатньо сильним для того, щоб одночасно проводити дві тривалі миротворчі місії, разом з іншими, менш масштабними, передає Associated Press.

Б.Кушнер також заявив, що Європа повинна зміцнити можливості для охорони своїх морських кордонів.

Франція у другому півріччі 2008 р. головує в ЄС. Раніше Франція неодноразово закликала зміцнювати обороноздатність блоку.