В Іспанії невідомі зірвали прапори РФ та Криму з будинку "друзів Росії"

Невідомі зірвали прапори Росії і Криму з будинку на центральній площі іспанського міста Бургос (автономне співтовариство Кастилія і Леон).

Про це РИА Новости повідомив господар будинку, співзасновник організації "Європейська платформа друзів Росії" Еухенії Дорао.

Прапори були вивішені на одному з фасадів будинків, які виходять на центральну площу Бургоса Пласа Майор, якраз напроти мерії, рік тому.

Дорао, господар цього будинку, вирішив у такий незвичайний спосіб привернути увагу до діяльності своєї організації, мета якої "донести до людей, що Росія завжди була і залишається частиною Європи, і що Європа набагато більше, ніж члени ЄС і НАТО".

"Періодично платформа "друзі Росії" організовує різні конференції в місті, на яких обговорюються стосунки Росії та Європи, події в Україні, російська історія. Платформа не отримує жодної фінансової підтримки ззовні, а існує за рахунок коштів самих членів організації, почала активну діяльність після подій на Майдані в Києві", - стверджується в повідомленні.

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Дорао також повідомив, що на організацію чинився тиск і надходили погрози.