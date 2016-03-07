Євросоюз на саміті 7 березня планує перекрити "балканський маршрут" - ЗМІ

Про це стало відомо з проекту підсумкової заяви саміту, який у неділю, 6 березня, оприлюднило агентство AP, передає Deutsche Welle.

Згідно з документом, європейські лідери візьмуть на себе зобов'язання "покласти край незаконним потокам мігрантів західнобалканським маршрутом; цей маршрут тепер закритий". Євросоюз також зобов'яжеться допомогти Греції у важкій ситуації, що склалася в країні через наплив шукачів притулку. "Це - колективна відповідальність Європейського Союзу, яка вимагає швидкої та ефективної мобілізації", - йдеться у проекті заяви.

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Лідери країн-членів ЄС також намагатимуться переконати прем'єр-міністра Туреччини Ахмета Давутоглу скоротити потік мігрантів до Європи, а також прийняти тисячі шукачів притулку, чиї заяви відхилено.

Ввечері 6 березня канцлер Німеччини Анґела Меркель та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрілися в Брюсселі з Давутоглу, щоб підготувати саміт, підтвердили агентству dpa в німецьких урядових колах.

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