Кондолізза Райс: приєднання Грузії до НАТО допоможе розв'язати конфлікти

Адміністрація США вважає, що приєднання Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО допоможе врегулювати "заморожені конфлікти" в Абхазії та Південній Осетії, тому США добиватимуться приєднання Грузії до ПДЧ, заявила держсекретар США Кондолізза Райс.

"План дій щодо членства в НАТО дав би грузинам дуже добрий статус для того, щоб вони могли зробити кроки для вирішення своїх заморожених конфліктів", - сказала Райс у розмові з журналістами на борту свого літака дорогою з Вашингтона до Праги, повна стенограма якої поширена у Вашингтоні прес-службою держдепартаменту США.

За словами держсекретаря США, адміністрація Буша добиватиметься підключення до ПДЧ як Грузії, так і України.

"Американська позиція щодо ПДЧ залишається в силі, і в Бухаресті (на саміті НАТО) ми абсолютно ясно заявили про те, що приєднання до ПДЧ, яке не є членством, дало б дуже добрий статус як Грузії, так і Україні, і ми продовжимо цього добиватися", - цитує держсекретаря РІА "Новости".

Кажучи про Абхазію і Південну Осетію, держсекретар негативно відповіла на припущення журналістів про те, що загострення ситуації в невизнаних республіках може бути наслідком незадоволення Росії від прагнення Грузії вступити до НАТО, і що США тому не слід педалювати питання про членство Грузії в Північноатлантичному альянсі. "Я не бачу зв`язку між цими двома (питаннями)", - сказала Райс.

При цьому голова зовнішньополітичного відомства США повідомила, що метою її очікуваної поїздки в Тбілісі є продемонструвати підтримку Грузії з боку США.

"Я хочу ясно заявити, що прихильність США територіальної цілісності Грузії є міцною", - заявила держсекретар, наголосивши, що для Вашингтона "грузини є дуже добрими союзниками".