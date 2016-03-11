Росія і Захід роздумують над ідеєю федералізації Сирії - Reuters

Про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела, інформує РБК.

Як зазначає Reuters, ідея про федералізацію Сирії зараз привертає серйозну увагу з боку учасників переговорів під егідою ООН.

Дипломатичне джерело агентства в Раді Безпеки ООН на умовах анонімності заявило, що ця ідея вже представлена спеціальному посланцю ООН щодо Сирії Стаффану де Містурі. Підтримують цей план, за його словами, як Росія, так і низка великих західних держав.

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«При бажанні зберегти територіальну цілісність Сирії залишити країну єдиної існують різні моделі федеративного устрою, які в низці варіантів припускають дуже слабкий центр і широку автономію для регіонів», - зазначив співрозмовник Reuters. При цьому він не став уточнювати подробиці можливого федеративного устрою в Сирії. Інше дипломатичне джерело агентства підтвердило його заяви.

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Раніше, як відзначає Reuters, про можливості обговорення федералізму згадував де Містура. Ідею федералізму також не виключав президент Сирії Башар Асад. Але при цьому підкреслював, що будь-які реформи повинні бути результатом діалогу між сирійцями і референдуму, який дозволить внести необхідні зміни до Конституції.

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Як стало відомо цього тижня, новий раунд межсирійських переговорів призначено на 14 березня. Офіційно переговори стартують 9 березня, проте деякі сирійські делегації приїдуть в Женеву тільки 12-14 березня, тому було вирішено перенести предметні зустрічі на п'ять днів, повідомила прес-секретар спецпосланця ООН із Сирії Стаффана де Містури. 7 березня стало відомо, що сирійська опозиція погодилася взяти участь у переговорах. У попередніх переговорах з врегулювання конфлікту в Сирії вона участі не приймала.

Довідка УНІАН. З 2011 року в Сирії триває громадянська війна. Повстанці Вільної Сирійської Армії та інших груп воюють за повалення режиму Башара аль-Асада.

З 2014 року очолювана Сполученими Штатами міжнародна коаліція здійснює військову повітряну операцію проти бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку, яке воює проти аль-Асада, так і проти Вільної Сирійської Армії.

На території Сирії також діють інші терористичні і радикальні ісламістські формування як Фронт ан-Нусра, бойовики Хезболли та інші угруповання.

У збройному конфлікті у Сирії за майже п'ять років бойових дій загинуло понад 250 тис. осіб, 13,5 млн сирійців покинули свої будинки.