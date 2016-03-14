Кадиров вимагає перевірити доповідь Яшина на екстремізм, опозиціонер готовий дати свідчення

Про це написав сам Яшин у своєму блозі на "Эхо Москви".

«Доповідь носить яскраво виражений провокаційно-агресивний характер, спрямований проти Рамзана Кадирова», — йдеться в заяві прес-секретаря Кадирова.

За словами Яшина, він чекав подібної реакції Кадирова.

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"Він не перший раз намагається використати правоохоронні органи як важіль тиску на своїх опонентів. Кримінальна справа — це спроба заткнути мені рота. Спроба, до речі, заздалегідь приречена на провал. Я впевнений у своїй правоті, і готовий захищати доповідь і з політичної, і з моральної, і з юридичної позицій. Після отримання повістки в прокуратуру і СКР я готовий з'явитися для дачі показань. Можливо, якщо слідчі і прокурори уважніше вивчать доповідь — у них, нарешті, виникнуть питання і до самого Кадирова", - написав Яшин.

За словами опозиціонера, Кадиров досі не відповів на доповідь по суті, незважаючи на серйозні звинувачення, які в ній містяться.

"Це явна демонстрація політичного безсилля. Глава Чечні прекрасно розуміє, що по суті йому відповісти нічого — тому епатує публіку у соціальних мережах, скаржиться в прокуратуру і закочує істерики", - заявив Яшин.

За його словами, очевидно, що одна з головних цілей сьогоднішньої заяви Кадирова — припинити поширення доповіді.

"Сподіваюся, правоохоронні органи не стануть грати роль обслуговуючого персоналу глави Чечні і утримаються від вилучення тиражу і блокування тексту в інтернеті", - пише опозиціонер.

"Нервова реакція Кадирова на мою роботу свідчить про те, що я роблю правильну і корисну справу, а доповідь влучила в ціль. І чим більше людей дізнаються правду про кадирівских бандитів, тим більше шансів у російського суспільства на зміни", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, 23 лютого, заступник голови опозиційної російської партії ПАРНАС Ілля Яшин опублікував доповідь "Загроза національній безпеці" про главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова.