Розвідники Stratfor оцінилли наслідки часткового виведення військ РФ з Сирії

"Буде важливо уважно стежити за будь-якими угодами, досягнутими в Женеві, а також за сигналами, що виходять від Європи, які можуть натякати на потенційну велику угоду", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

На думку Stratfor, Росія домоглася тих цілей, які ставила перед собою, починаючи сирійську кампанію у вересні минулого року. По-перше, позиції сирійського уряду за цей час усталилися, хоча опозиція остаточно не капітулювала, передає Російська служба ВВС.

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По-друге, Москва продемонструвала бойові можливості власної армії, випробувала деяке озброєння, яке раніше не використовувалося.

По-третє, Кремль вніс свою лепту в ослаблення "Ісламської держави" .

Як повідомляв УНІАН, у понеділок ввечері президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних російських сил з Сирії з 15 березня.