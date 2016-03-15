Путін ні з ким не обговорював виведення військ з Сирії - Пєсков

Про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає Бі-бі-сі. "Це рішення президента Росії і головнокомандувача на основі даних за підсумками роботи російського контингенту в Сирії", - сказав Дмитро Пєсков.

Читайте такожОбама і Путін обговорили виведення військ із Сирії, а також ситуацію в Україні

За його словами, Володимир Путін взяв до уваги результати дій російських військовослужбовців в Сирії і дійшов до висновку, що основні завдання в цілому були виконані.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що виведення основної частини російських військ з Сирії призведе до посилення тиску на сирійського президента Башара Асада. "Якщо оголошення про виведення російських військ буде реалізовано, це посилить тиск на Башара Асада і змусить його серйозно поставитися до переговорів в Женеві про політичний перехід, який забезпечить стабільність в Сирії в інтересах її населення", - йдеться в заяві глави МЗС.

Дмитро Пєсков, в свою чергу, зазначив, що Кремль не намагається чинити будь-який тиск на президента Сирії.

Як повідомляв УНІАН, перша група російських літаків вилетіла з сирійської авіабази Хмеймім в Росію.