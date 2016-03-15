Stratfor назвав основні причини виведення Росією військ з Сирії

Рішення керівництва РФ щодо виведення основного російського контингенту з Сирії переслідує одразу декілька геополітичних цілей, вважає американське розвідувально-аналітичне агентство Stratfor.

Враховуючи заявлені Путіним терміни виведення основного російського контингенту з Сирії, можна припустити, що це спроба вплинути на хід мирних переговорів, які почалися 14 березня в Женеві. Згортаючи проведення наземної операції, Росія може позиціонувати себе в якості арбітра, а не однієї з сторін конфлікту.

У будь-якому випадку, Кремль намагається виступити в ролі заступника в переговорах щодо сирійського конфлікту, щоб отримати додаткові важелі впливу.

Читайте такожЗМІ: не було жодних ознак того, що Росія готується до виведення контингенту

Москва також може змінити свою роль у конфлікті з метою вплинути на громадську думку за кордоном. Не варто забувати і про початкову причину, через яку Росія втрутилася у війну, щоб отримати перевагу в переговорах із Заходом: Україна та пов'язані з нею західні санкції.

"Москва не змогла використати свій тиск на Сирію, щоб позбавити Київ підтримки Сполучених Штатів або ж добитися зняття введених відносно Росії санкцій", - зазначає розвідувально-аналітичне агентство.

Підкреслюється, що Кремль розуміє, що потрапив до тупикової ситуації на переговорах у Мінську щодо припинення бойових дій на сході України.

"Тим не менше, Росія збільшила свій тиск, принаймні на Європу, по мірі збільшення протягом останніх місяців потоку сирійських біженців до ЄС. Якщо ж Росія згорне свою операцію в Сирії, це може скоротити потік мігрантів", - йдеться в статті.

Таким чином Росія може сподіватися сформувати позитивний імідж не тільки участю у переговорах щодо Сирії, але і в кризі мігрантів в ЄС. Втім, це проблематично з огляду на напружені російсько-турецькі відносини.

"Протягом найближчих місяців Росія може спробувати виправити свій вкрай негативний імідж напередодні липневого голосування в ЄС з приводу продовження санкцій щодо Росії", - задзначають аналітики.

На користь останньої версії засвідчує і той факт, що 14 березня Італія та Угорщина (в обох країнах у Росії сильне лобі) заявили, що продовження європейських санкцій щодо Росії не є автоматичним.

Читайте такожРозвідники Stratfor оцінили наслідки часткового виведення військ РФ з Сирії

"Росія керується одночасно кількома стратегіями для досягнення кількох цілей, з яких жодна не гарантована. Можна бути впевненими в одному: Москва продовжить маневрувати в цьому постійно мінливому регіоні", - резюмують аналітики Stratfor.