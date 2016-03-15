ЗМІ: Помічника Кім Чен Ина "перевиховали" через південнокорейські серіали

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на «Ренхап».

За даними джерела, Чеонг Сенг-чан, головний науковий співробітник аналітичного центру Інституту короля Седжона в Південній Кореї, повідомив, що Чхве Рен Хе, секретар правлячої Трудової партії Кореї, був відправлений на перевиховання через те, що виростив «зіпсовану» дитину.

«Після того, як співробітники служби безпеки викрили його первістка в перегляді південнокорейських серіалів, він порахував, що неправильно виховав сина і вирішив взяти відповідальність на себе, пройти ідеологічне перевиховання в колгоспі», - зазначив Чеонг на зустрічі з репортерами.

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За його словами, «це демонструє його здатність справлятися з важкими ситуаціями».

«Це рішення, очевидно, було прийнято, щоб захистити сина і продемонструвати лояльність (глави КНДР Кім Чен Ина)», - зазначив Чеонг.

Чхве знову з'явився на публіці в січні після тримісячної відсутності.