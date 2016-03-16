У Пентагоні оцінили результати виведення російських військ із Сирії

Очолювана США коаліція помітила зменшення числа російських військових літаків в Сирії, проте зазначає, що Росія в значній мірі зберегла свою бойову міць в цій країні і продовжує брати участь у деяких операціях, заявив по відеозв'язку на брифінгу в Пентагоні представник групи військ США у складі коаліції полковник Стів Уоррен, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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За його словами, російські літаки здійснювали вильоти вже після оголошення про виведення військ, хоча вони не наносили удари з повітря. А російська артилерія, що допомагає сирійськими військами в атаках на бойовиків «Ісламської держави» під Пальмірою, як і раніше залишалася на місцях, додав він.

«Важко зрозуміти, які наміри Росії. — сказав Уоррен. — Це оголошення [про виведення військ] — не те, що ми очікували в першу чергу [почути]. Тому ми порівнюємо їх слова з діями. Ми повинні почекати, щоб побачити, як розвивається ситуація».

Уоррен заявив, що коаліція «ретельно працювала», щоб оцінити, які були наміри Росії, і як виведення військ вплине на ситуацію на землі.

«Важко сказати. Пройшло менше 48 годин», — сказав генерал. «Було відносно невелике виведення повітряної бойової потужності і настільки ж незначне виведення сухопутних військ ... відверто кажучи, ми не бачили значного скорочення бойової потужності», — додав він.

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У той же час Уоррен зазначив «досить помітне скорочення» бойових дій між силами президента Сирії Башара Асада і опозиції після режиму припинення вогню. Але сили Асада продовжують свій наступ на бойовиків ІД в Пальмірі, і «наша спільна думка... що режим Асада міг би продовжити свій наступ, якби отримував підтримку Росії з повітря», сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 14 березня доручив почати виведення основної частини угруповання Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії з Сирії.