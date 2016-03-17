Туреччина не вступить до ЄС в найближчі 10 років - президент Єврокомісії Юнкер
13:32, 17 березня 2016Світ
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Туреччина не стане членом Євросоюзу протягом найближчих 10 років.
REUTERS
Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю Handelsblatt, передає "ЄвроПравда". "В даний час Туреччина не готова до вступу", - зазначив він.
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"Я думаю, що це (членство в ЄС) не буде мати місце протягом наступним 10 років", - конкретизував Жан-Клод Юнкер.
Раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що Туреччина готова стати членом Євросоюзу.
Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Туреччині перед вступом до ЄС потрібно ще дуже багато зробити.
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