Туреччина не вступить до ЄС в найближчі 10 років - президент Єврокомісії Юнкер

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю Handelsblatt, передає "ЄвроПравда". "В даний час Туреччина не готова до вступу", - зазначив він.

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"Я думаю, що це (членство в ЄС) не буде мати місце протягом наступним 10 років", - конкретизував Жан-Клод Юнкер.

Раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що Туреччина готова стати членом Євросоюзу.

Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Туреччині перед вступом до ЄС потрібно ще дуже багато зробити.