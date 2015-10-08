Меркель виступила проти членства Туреччини в Євросоюзі

Як повідомляє турецьке видання Hürriyet Daily News, про це Ангела Меркель сказала в ефірі німецького суспільного мовника ARD. "Я завжди була проти членства (Туреччини) в ЄС, президент Реджеп Тайіп Ердоган це знає, і я все ще проти", - підкреслила канцлер Німеччини.

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Ангела Меркель була затятим противником вступу Туреччини в ЄС до того, як прийшла до влади у 2005 році, пропагуючи "привілейоване партнерство" замість повноправного членства.

У той же час вона уникала цього терміна протягом останніх років, підтримуючи переговори Брюсселя і Анкари про членство.

Крім цього, канцлер Німеччини заявила, що допомога Туреччини потрібна, щоб зупинити потік мігрантів у Європу. Під час візиту президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана до Брюсселя 5 жовтня європейська сторона запропонувала Туреччині проект плану дій, відповідно до якого буде запропоновано більше фінансування для сирійських та іракських біженців, які зараз живуть у Туреччині.

Нагадаємо,Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС, але її членство блокується низкою європейських держав, які вважають, що Анкара не дотримується ключових демократичних стандартів Євросоюзу.

Туреччина підписала Угоду про асоціацію з ЄС ще в 1960-х роках (про зону вільної торгівлі – в 1996 році).