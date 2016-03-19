Організатору паризьких терактів і його можливим спільникам висунули обвинувачення

Найбільш імовірному організатору кривавих терактів у Парижі, Салаху Абдесламу, і його можливим спільникам висунули обвинувачення в участі у вчиненні терористичного акту, що призвів до вбивства, а також в участі у діяльності терористичної організації. Про це повідомив представник бельгійської прокуратури, передає Російська служба ВВС.

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Повідомляється, що разом з Абдесламом обвинувачено чоловіка, який використовував псевдоніми Монір Ахмед Алаадж і Амін Чукрі. Їм обом пред'явлені звинувачення в приналежності до терористичної організації.

Крім Абдеслама і Чукрі, обвинувачення висунули чоловікові на ім'я Абід А., затриманому в п'ятницю в тому ж будинку, де був спійманий Абдеслам. Він звинувачується у поплічництві терористам.

Також стало відомо про висунення обвинувачень в укритті злочинців жінці на ім'я Джаміля М. Швидше за все, мова йде про сім'ю, яка допомагала Абдесламу ховатися.

Як повідомляє CNN, адвокат Марі Свен розповіла, що Абдеслам має намір уникнути екстрадиції у Францію і готовий співпрацювати з бельгійською владою.

26-річний Абдеслам вважається одним з двох учасників нападів в Парижі 13 листопада, які вижили.

Нагадаємо, масові теракти відбулися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

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Групи бойовиків практично водночас влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. В результаті цих атак загинули 130 людей, близько 300 отримали поранення.