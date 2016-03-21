Аеропорт Ростова відновив роботу, призупинену після катастрофи Boeing

Ранок у понеділок розпочалася реєстрація на чотири рейси: три внутрішніх та один міжнародний, повідомляє РИА новости.

"Аеропорт переходить на звичайний режим. Планується, що у свій звичайний розклад аеропорт увійде протягом дня", — зазначила представник прес-служби аеропорту.

Раніше повідомлялося, що злітно-посадкова смуга аеропорту Ростова-на-Дону відновлена після падіння пасажирського літака Boeing 737-800.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту знаходилися 55 пасажирів (44 громадянина Росії, України 8, 2 Індії, 1 Узбекистану) і 7 членів екіпажу (2 громадянина Іспанії, Росії 1, 1 Кіпру, 1 Колумбії, 1 Киргизії, 1 Сейшельських островів). Всі вони загинули.