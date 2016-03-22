Вибухи в аеропорту Брюсселя: евакуація пасажирів (фоторепортаж)

12:03, 22 березня 2016
Світ
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На місці вибуху працюють рятувальні служби.

REUTERS

Сьогодні в аеропорту Брюсселя пролунали одразу два вибухи.

За попередніми підрахунками, в результаті вибуху загинули 14 людей, ще близько 25 отримали поранення.

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Зараз рух громадського транспорту біля Брюссельського аеропорту зупинено поліцією.

Пасажирів з будівлі аеропорту евакуювали. На місці вибуху працюють рятувальні служби.

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