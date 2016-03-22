Вибухи в аеропорту Брюсселя: евакуація пасажирів (фоторепортаж)
12:03, 22 березня 2016Світ
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На місці вибуху працюють рятувальні служби.
REUTERS
Сьогодні в аеропорту Брюсселя пролунали одразу два вибухи.
За попередніми підрахунками, в результаті вибуху загинули 14 людей, ще близько 25 отримали поранення.
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Зараз рух громадського транспорту біля Брюссельського аеропорту зупинено поліцією.
Пасажирів з будівлі аеропорту евакуювали. На місці вибуху працюють рятувальні служби.
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