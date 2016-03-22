Серія терактів у Брюсселі: ЗМІ опублікували фото підозрюваних у скоєнні вибухів

Про це повідомляє РБК.

На фотографії видно двох чоловіків, які тримають візки зі своїм багажем. Вона, за даними видання, є одним з кадрів із камер спостереження в аеропорту.

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У свою чергу видання HLN.be опублікувало інше фото. За його даними, поліція активно відстежує людину в білому одязі з цього фото. Інформації про двох інших немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів.Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.