Російські військові розповіли про загибель шостого свого товариша по службі в Сирії

Чупов помер 8 лютого 2016 року, вказано на його могилі, повідомляє РБК. На фотографії на могилі Чупов зображений у формі МВС з погонами майора.

Журналістам вдалося розшукати його колишнього товариша по службі, який знав Чупова за першої чеченської кампанії. Він розповів, що кілька тижнів тому йому подзвонив якийсь «полковник Олексій Космачов» і запросив на похорон Чупова (вони відбулися 18 лютого), повідомивши, що той, за його словами, був убитий у Сирії під час мінометного обстрілу. За його даними, Чупов перебував у складі російського військового угруповання в Сирії.

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Співрозмовник, який допомагав організовувати похорон Чупова, каже, що родичі під час траурної церемонії назвали іншу версію смерті. За їх словами, Чупов помер своєю смертю недалеко від кордону з Україною, де він допомагав комусь із друзів з переїздом. Наводити інші подробиці джерело РБК відмовилося.

Про загибель військовослужбовця також повідомили експерти Conflict Intelligence Team. CIT, які займаються незалежними розслідуваннями збройних конфліктів в Україні та в Сирії.

CIT знайшов коментарі трьох колишніх товаришів по службі Чупова в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Одноклассники» — Радика Бєлова, Олександра Вороничева і Сергія Саприкіна. Всі троє в ході дискусії в коментарях до фотографій Чупова, відповідаючи на питання друзів про його долю, в лютому стали повідомляти, що, за їх даними, він загинув у Сирії. Саприкін уточнив, що Чупов помер від осколкового поранення.

Вдова Чупова Світлана підтвердила РБК інформацію про смерть чоловіка. Але, відповідаючи на уточнююче питання, чи правда, що він помер в Сирії, сказала, що у журналістів «неправильна інформація з приводу того місця, де він загинув». Вона відмовилася обговорювати подробиці загибелі чоловіка і порекомендувала звернутися із запитом до архіву МВС.

Відзначається також, що напередодні сороковин в акаунті в соціальній мережі «Одноклассники» Чупова (його сторінку тепер веде його вдова Світлана) з'явився заклик не розмовляти з журналістами, які готують «провокацію» і «брудний репортаж».

У Міноборони РФ і МВС також не відповіли на запити, надіслані 21 і 22 березня.

У Conflict Intelligence Team припускають, що Чупов міг перебувати в Сирії в якості інструктора і не брав участі в боях.

У свою чергу колишній товариш по службі Чупова сказав кореспонденту, що ветеран ВВ МВС, мабуть, виконував функції «парламентера», але не зміг пояснити, у чому саме могла полягати його робота.

Заступник директора Інституту політичного і військового аналізу Олександр Храмчихін у розмові з РБК зміг пояснити, що може розумітися під «переговорником», але зазначив, що в Сирії російські військові, швидше за все, займалися охороною об'єктів. Не виключено, що вони також могли бути і інструкторами для сирійців, підкреслив Храмчихін.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент РФ Володимир Путін офіційно підтвердив загибель п'ятого російського військового в Сирії.